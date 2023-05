हिंदुस्थानी कुस्ती महासंघाचे (डब्ल्यूएफआय) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाच्या आरोपावरून देशातील कुस्तीपटूं गेल्या दहा दिवसांपासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनाच्या ठिकाणी बुधवारी रात्री आंदोलक कुस्तीपटू व पोलिसांमध्ये राडा झाला.

VIDEO | Ruckus between protesting wrestlers and Delhi Police at Jantar Mantar. More details are awaited. pic.twitter.com/AIS5zgH4My

— Press Trust of India (@PTI_News) May 3, 2023