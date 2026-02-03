गद्दारांना धडा शिकवा आणि राजापूरात भगवा फडकवा, शिवसेना नेते विनायक राऊत यांचे आवाहन

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि राजापूर पंचायत समितीवर शिवसेनेचा भगवा फडकवा आणि गद्दारांना धडा शिकवा असे आवाहन शिवसेना नेते व माजी खासदार विनायक राऊत यांनी केले.राजापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रचारात ते सहभागी झाले होते.

आज राजापूर तालुक्यातील शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जूवाटी जिल्हा परिषद गटाचे उमेदवार दिनेश जैतापकर जूवाटी पंचायत समिती गणाचे उमेदवार दिवाकर मयेकर, केळवली पंचायत समिती गणाच्या उमेदवार छाया कोकाटे यांच्या प्रचारार्थ कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांशी माजी खासदार विनायक राऊत यांनी संवाद साधला. त्यावेळी उपस्थित माजी आमदार गणपत कदम, संपर्कप्रमुख चंद्रप्रकाश नकाशे, जिल्हा समन्वयक तथा उपजिल्हाप्रमुख रविंद्र डोळस, विधानसभा क्षेत्र संघटक तात्या सरवणकर, तालुका प्रमुख कमलाकर कदम, उपतालुकाप्रमुख, विभाग प्रमुख, उपविभागप्रमुख व पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ये नया हिंदुस्थान है! ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी! धुरंदर 2 चा जबरदस्त टीझर प्रदर्शित

CSMVS येथे ग्यूमेड तांत्रिक मठाकडून वाळू मांडळा निर्मिती; तिबेटच्या जिवंत परंपरांचा अनोखा अनुभव

कणकवलीत वीजपुरवठा खंडित; संतप्त व्यापाऱ्यांची वीज उपकेंद्रावर धडक

नवी मुंबई विमानतळाला नरेंद्र मोदींचे नाव देऊनच दाखवा, हर्षवर्धन सपकाळ यांचे भाजपला आव्हान

हॉकी वर्ल्डकपही खेळला; आता T-20 World Cup मध्ये धमाका करण्यासाठी 42 वर्षीय खेळाडू सज्ज

‘प्रायव्हसी’शी तडजोड नको; Meta आणि WhatsApp ला सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले

धुरंधर 2 चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यान एक चूक अन् मुंबई पोलिसांकडून कारवाई

रिल्सच्या वादातून पतीचा गळा घोटला; मृतदेहाजवळ बसून श्रृंगार केला, दारू पिऊन नाचली अन्…

घरातील झुरळ घालवण्यासाठी…