अबब! वेटरला मिळाली 1 लाख 40 हजारांची टिप, फोटो व्हायरल

हॉटेलमध्ये बिलासोबत दिली जाणारी टिप ही वेटरसाठी महत्त्वाची असते. कारण, टिप देऊन ग्राहक एकप्रकारे त्याच्या मेहनतीची पावतीच त्याला देत असतात. पण, कुणाला एक लाख 40 हजार रुपयांची टिप मिळाली तर??

हो. असं खरोखर घडलं आहे. हॉलिवूड गायक आणि अभिनेता डॉनी वॉलबर्गने नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला एका हॉटेलमध्ये जेवण झाल्यानंतर तेथील वेट्रेसला 2020 डॉलर इतकी टिप दिली. ही रक्कम म्हणजे हिंदुस्थानी चलनानुसार जवळपास 1 लाख 40 हजार रुपये होतात. डॉनीची पत्नी जेनी हिने सोशल मीडियावर हा फोटो शेअर करत या टिपची माहिती शेअर केली. इतकी मोठी रक्कम टिप म्हणून मिळाल्यानंतर या हॉटेलमध्ये वेट्रेसचे काम करणारी डॅनिअल फ्रांजोनी भलतीच खुश आहे.

