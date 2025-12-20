वाशिममध्ये EVM मशीन बंद पडले, मतदान प्रक्रिया ठप्प

सामना ऑनलाईन
|

वाशिममधील प्रभाग क्रमांक 10 मधील मतदान केंद्रावर EVM मशीन बंद पडल्याने गेल्या अर्ध्या तासापासून मतदान प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. मतदान केंद्रा बाहेर मतदारांच्या मोठी गर्दी झाली आहे.

निवडणूक आयोगाला स्थगित कराव्या लागलेल्या अंबरनाथ, बारामतीसह राज्यातील 24 नगर पालिका, नगर पंचायतींच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान होणार आहे.

मतदान होत असलेल्या नगर पालिका आणि  नगर पंचायती

अंबरनाथ, कोपरगाव, देवळाली-प्रवरा, पाथर्डी आणि  नेवासा, बारामती आणि फुरसुंगी-उरुळी देवाची, अनगर, मंगळवेढा, महाबळेश्वर, फलटण, फुलंब्री,  मुखेड, धर्माबाद, निलंगा, रेणापूर, बसमत, अंजनगाव सुर्जी,  बाळापूर, यवतमाळ, वाशीम, देऊळगावराजा, देवळी, घुग्घूस.

उद्या निकाल

या निवडणुकीची तसेच 2 डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या 264 नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीची मतमोजणी रविवारी सकाळी 10 पासून सुरू होईल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अंमलबजावणीबाबत मात्र दुष्काळ, शेतकरी योजनांबाबत रोहित पवार यांची टीका

Nanded – धर्माबाद येथे भाजपने मतदारांना कोंडून ठेवले, पैशांचे केले वाटप

लिंबू-मिरची, काळी बाहुली… फुलंब्री येथे मतदानाआधी अघोरी प्रकार

Live Election Update : कोपरगावमध्ये भाजप- राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांमध्ये गोंधळ

आसाममध्ये राजधानी एक्सप्रेसने सात हत्तींना उडवले,रुळावरूनही घसरली

मोबाईलवर कपड्यांची डिझाईन पाहणाऱ्या बायकोला नवऱ्याने वीट फेकून मारली

दिल्ली एअरपोर्टवर एअर इंडियाच्या वैमानिकाची प्रवाशाला बेदम मारहाण

गारवा वाढतच चाललाय…दोन दिवस थंडी वाढणार, मुंबईसह राज्याला हुडहुडीचा इशारा

महायुती सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याचा घोटाळा, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आदिवासींची 25 एकर जमीन हडपली!