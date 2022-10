आनंद महिंद्रा यांनी शेअर केली यादी; देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर केलं सूचक विधान

उद्योगपती आणि महिंद्रा समूहाचे चेअरमन आनंद महिंद्रा त्यांच्या ट्विटमुळे चर्चेत असतात. त्याचे ट्विट अनेकांसाठी मार्गदर्शक ठरतात. बऱ्याचदा त्यात काही संदेश लपलेला असतो. नुकतेच त्यांनी केलेले एक ट्विट चांगलेच ट्विट चर्चेत आहे, ज्यामध्ये त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेसंदर्भात महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. या ट्विटमध्ये महिंद्राने 500 टॉप युनिव्हर्सिटीची यादी शेअर केली आहे, ज्यामध्ये अनेक देशांची नावे आहेत.

आनंद महिंद्रा यांचे एक ट्विट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यावेळी आनंद महिंद्रा यांनी जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठे असलेल्या देशांची यादी शेअर केली आहे. 500 सर्वोच्च विद्यापीठांच्या या यादीत आठ विद्यापीठांसह हिंदुस्थान 16 व्या क्रमांकावर आहे. या यादीनुसार, टॉप 500 विद्यापीठांपैकी 87 अमेरिकेतील आहेत, ज्यामुळे अमेरिका या यादीत अव्वल आहे. त्यापाठोपाठ ब्रिटनमधील 49, जर्मनीतील 37, ऑस्ट्रेलियातील 26 आणि चीनमधील 26 विद्यापीठे आहेत. या यादीत कॅनडा, जपान, कोरिया, इटली, नेदरलँड, स्पेन, फ्रान्स, तैवान, स्वित्झर्लंड आणि बेल्जियम यांचाही समावेश आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Twitter वर, आनंद महिंद्रा यांनी ही जागतिक यादी शेअर केली आहे. यासोबत महिंद्राने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, ‘कोणत्याही देशाची नाविन्यपूर्ण (इनोव्हेशन) क्षमता आणि उत्पादकता दीर्घकाळ सुरू असलेल्या प्रयत्नांनी वाढेल. अग्रस्थानी पोहोचण्यासाठी सातत्य आवश्यक आहे. शिक्षण आणि त्यांची गुणवत्ता कशी आहे यावरही ते ठरते. आपल्याला या यादीत वरचे स्थान प्राप्त करायचे आहे.’ म्हणजेच त्यांचे ट्विट हे स्पष्टपणे सांगते आहे की, आपल्या देशाला मोठ्या प्रमाणात दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या उत्तम संस्थांची गरज आहे.

आनंद महिंद्रा यांचे हे ट्विट व्हायरल होत आहे, ज्यावर युजर्स वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. या ट्विटला आतापर्यंत तीन हजारांहून अधिक लोकांनी लाईक केले आहे. या यादीत हिंदुस्थानचा क्रमांक पाहिल्यानंतर अनेक लोक वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आणि सुधारणांसाठी सूचना देत आहेत.

Ultimately, I believe the long term consistency of a country’s innovative capacity and its growth in productivity is linked to the number and quality of its centres of higher learning. We need to move up on this list… https://t.co/BbwRIWPTOu

— anand mahindra (@anandmahindra) October 8, 2022