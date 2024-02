Gmail खरंच होणार कायमचं बंद? अखेर गुगलनेच केला खुलासा

गुगल ही तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील एक आघाडीची कंपनी आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञाच्या जगात गुगलचा युजर्सना खूप उपयोग होत आहे. गुगल नेहमीच नवनवीन सेवा आणि उत्पादन बाजारात आणत असतो. मात्र आपणच तयार केलेल्या सेवा थांबवण्यासाठीदेखील ही कंपनी प्रसिद्ध आहे. या कंपनीने आतापर्यंत अनेक सेवा आणि उत्पादनांना पूर्णविराम दिला आहे. अशातच आता गुगलने ईमेल सेवा बंद केल्याची खोटी बातमी वाऱ्यासारखी पसरत आहे.

इमेल बंद होण्य़ाची ही अफवा एका मॅसेजद्वारे करण्यात आली होती. काही दिवसापूर्वीपासून एक मेसेज सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये Google या वर्षाच्या अखेरीस ईमेल बंद करण्याची तयारी करत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. याबाबत एक एडीट केलेला फोटो ट्विटरवर व्हायरल झाला होता.

सोशल मीडियावरच्या मेसेजमध्ये असंही सांगण्यात आलं की, “जगभरातल्या लाखो लोकांना एकमेकांशी जोडल्यानंतर, एक मोठी कम्युनिकेशन सेवा तयार केल्यानंतरच जीमेलचा प्रवास संपणार आहे. 1 ऑगस्ट, 2024 पासून जीमेल अधिकृतपणे बंद केलं जाईल. याचा अर्थ यापुढे जीमेलचा वापर करून ईमेल पाठवणं, ई-मेल मिळवणं किंवा कोणतीही माहिती स्टोअर करणं शक्य होणार नाही.”

Gmail is here to stay.

— Gmail (@gmail) February 22, 2024