WPL 2023 हरमनची मुंबई इंडियन्स सुस्साट, दिल्लीचा पराभव करत विजयाची हॅटट्रीक नोंदवली

महिला प्रीमियर लीगमध्ये हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सच्या विजयाची गाडी सुस्साट निघाली आहे. गुरुवारी झालेल्या लढतीत मुंबईने दिल्लीचा 8 विकेट्सने पराभव करत सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद केली. मुंबईकडून सलामीवीर यास्तिका भाटिया हिने सर्वाधिक 41 धावांचे योगदान दिले.

दिल्ली कॅपिटल्सने विजयासाठी दिलेल्या 106 धावांचे आव्हान मुंबईने दोन विकेट्सच्या मोबदल्यात पूर्ण केले. मुंबईची सलामीवीर यास्तिका भाटिया आणि हेली मॅथ्यूज यांनी अर्धशतकीय भागिदारी केली. मुंबईची धावसंख्या 65 असताना यास्तिका बाद झाली. त्यानंतर हेली मॅथ्यूजही 32 धावा काढून माघारी परतली. त्यामुळे मुंबईची दोन बाद 77 अशी अवस्था झाली.

दोन्ही सलामीवीर बाद झाल्यानंतर ब्रंट आणि कर्णधार कौर यांनी अधिक पडझड न होऊ देता मुंबईला 15व्या षटकात विजय मिळवून दिला. ब्रंट 23 तर कौर 11 धावांवर नाबाद राहिली.

