भाजपच्या खासदारांनीच धुडकावला व्हीप, ONOE विधेयकावेळी मारली 20 जणांनी दांडी

आज संसदेत एक देश एक निवडणूक विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 मतं पडली. पण महत्त्वाचे विधेयक सादर होत असताना भाजपच्या 20 खासदारांनी चक्क दांडी मारली होती. त्यामुळे या 20 खासदारांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

BJP is likely to issue notices to around 20 MPs who were absent during voting on the ‘One Nation, One Election’ Bill in Lok Sabha today even after a whip was issued for all BJP MPs to be present in the House: Sources

— ANI (@ANI) December 17, 2024