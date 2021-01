Video – दुहेरी स्फोटाने हादरली इराकची राजधानी, 32 लोकांचा मृत्यू

इराकची राजधानी बगदादमध्ये दोन स्फोट झाले आहेत. या स्फोटात तब्बल 32 लोकांचा मृत्यू झाला असून 110 जण जखमी झाले आहेत. नव्या वर्षातला हा पहिला दहशवादी हल्ला असल्याचे सांगितले जात आहे.

या हल्ल्याची कुठल्याही संघटनेने अजून कोणीही जवाबदारी घेतलेली नाही. 2017 साली इस्लामिक स्टेटला हरवल्यानंतर इराकमध्ये मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी हल्ल्याचे प्रमाण कमी झाले होते. 2018 साली जानेवारी महिन्यात अखेरचा दहशतवादी हल्ला झाला होता.

The very moment of the suicide bombing in Baghdad, horrifying pic.twitter.com/NmSk9FNIgd

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 21, 2021