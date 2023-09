घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांचा विदेश दौरा रद्द, आदित्य ठाकरेंचा टोला

गद्दार आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आठवड्याभरासाठी घाना देशात होणाऱ्या राष्ट्रकूल संसदीय परिषदेसाठी जाणार होते. मात्र त्यांच्या या दौऱ्यावर शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आक्षेप घेतला. यानंतर नार्वेकर यांनी आपला दौरा रद्द केला. हा दौरा रद्द झाल्यानंतर शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला.

‘योग्य प्रश्न विचारल्यानंतर महाराष्ट्राच्या घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांनाही आपला विदेश दौरा रद्द करावा लागला. गंमतीची बाब म्हणजे त्यांच्या तारीख पे तारीखच्या डावपेचांमुळे देशातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या राज्यात लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रयत्न होतोय, आणि ते मात्र राष्ट्रकूल संसदीय परिषदेसाठी जाणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या निर्णयानंतरही विलंब का झाला? याचे उत्तर त्यांना (ट्रिब्युनल म्हणून) महाराष्ट्राला उत्तर द्यावे लागेल. या मुद्द्यावर त्यांची निष्क्रियता हा आपल्या देशातील लोकशाहीवर, महाराष्ट्रावर आणि मतांच्या शक्तीवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांवर अन्याय आहे’, असे ट्विट आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे.

After asking the right questions, just like the illegal cm of Maharashtra, the speaker had to cancel his foreign trip.

The joke was, he was scheduled to go to the Commonwealth Parliamentary Conference, while his delay tactics are trying to kill democracy in India’s second… pic.twitter.com/xhx7ZMnPqZ

