विश्वचषकातून बाहेर पडताच पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूने ओकली गरळ, ऐश्वर्या बच्चनसाठी आक्षेपार्ह विधान

क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेतील पाकिस्तानचं आव्हान संपुष्टात आलं आहे. या दरम्यान पाकिस्तानी संघाच्या कामगिरीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असताना एका माजी क्रिकेटपटूने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन हिच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. त्या विधानावरून नेटकरी पाकिस्तानची हुर्यो उडवत त्यांच्यावर टीका करत आहेत.

पाकिस्तानी क्रिकेट संघाच्या कामगिरीविषयी एका पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना माजी क्रिकेटपटू अब्दुल रझाक याने ऐश्वर्या राय बच्चन हिच्याविषयी अश्लाघ्य विधान केलं. वास्तविक त्याने लगावलेला टोला हा पाकिस्तानी क्रिकेट नियामक मंडळाला होता. पण, त्याचे शब्द हे दर्जाहीन असल्याची टीका नेटकऱ्यांकडून केली जात आहे.

I thought the Zehniyat comment by Sohail Tanveer was the worst comment by a Pak Cricketer. This one is ten times worse and what’s sad is Gul and Afridi think it’s a perfectly good comment. Razzaq should be no where near a mic! Pretty sure his IQ is less than his batting avg! https://t.co/k0LxDEv6Ww

— Kartik (@elitecynic) November 14, 2023