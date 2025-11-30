म्हणून हिंदुस्थानात तोंडाच्या कर्करोगाचे रुग्ण जास्त, नव्या संशोधनातून उलगडले जनुकीय कारण

टाटा मेमोरियल सेंटरच्या खारघर येथील Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer (ACTREC) संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञांनी एक महत्त्वाचा शोध लावला आहे. देशातील काही तंबाखू सेवन करणाऱ्यांना इतरांच्या तुलनेत दहा वर्षे आधी तोंडाचा कर्करोग का होतो, याचे जनुकीय (Genetic) कारण त्यांनी प्रथमच स्पष्ट केले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
संस्थेचे संचालक डॉ. पंकज चतुर्वेदी म्हणाले की, काही लोक अनेक वर्षे तंबाखू खातात आणि त्यांना कर्करोग होत नाही, तर काहींना लवकरच आजार होतो. आमच्या संशोधनातून याचे उत्तर मिळाले आहे. या अभ्यासातून हेही समोर आले की तंबाखू न खाणाऱ्यांनाही काही वेळा तोंडाचा कर्करोग होण्यामागे जनुकीय कारणे आहेत.
‘eBioMedicine’ (The Lancet Discovery Science) मध्ये प्रकाशित या संशोधनात 10 वर्षांच्या कालावधीत 2,160 कर्करुग्ण आणि 2,325 निरोगी व्यक्तींचा डेटा तपासण्यात आला. डॉ. राजेश दिक्षीत आणि डॉ. शरयू म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने क्रोमोसोम 5 आणि 6 वर (CLPTM1L-TERT, HLA-DRB1, HLA-DQB1, CEP43 या जीनजवळ) महत्त्वाचे जनुकीय धोका-क्षेत्र ओळखले. तसेच युरोप आणि तैवानमधील डेटाच्या मेटा-विश्लेषणातून NOTCH1 जीनजवळ नवे रिस्क लोसीही आढळले.
या निष्कर्षांनुसार, ज्या तंबाखू खाणाऱ्यांमध्ये जनुकीय धोका जास्त आहे, त्यांना कमी जनुकीय धोका असलेल्या व्यक्तींपेक्षा साधारण दहा वर्षे आधी तोंडाचा कर्करोग होतो.
हिंदुस्थानात दरवर्षी सुमारे 1.4 लाख तोंडाच्या कर्करोगाचे रुग्ण आढळतात आणि काही राज्यांत हा दर प्रति 1 लाख लोकसंख्येमागे 33 इतका आहे. डॉ. म्हात्रे यांनी सांगितले की तंबाखू हा गालाच्या आतील भागातील (buccal mucosa) कर्करोगाचा प्रमुख कारणीभूत घटक असला तरी जनुकीय प्रवृत्तीही महत्त्वाची आहे. डॉ. चतुर्वेदी यांनी सांगितले की तंबाखू खाणाऱ्यांना तोंडाचा कर्करोग होण्याचा धोका तंबाखू न खाणाऱ्यांच्या तुलनेत 26 पट जास्त आहे. त्यातही ज्या व्यक्तींमध्ये जनुकीय धोका जास्त आहे, त्यांच्यामध्ये हा धोका आणखी दुप्पट वाढतो.
टाटा मेमोरियलचे संचालक डॉ. सुदीप गुप्ता यांनी स्पष्ट केले की जनुकीय धोका महत्त्वाचा असला तरी तंबाखू चघळणे हा तोंडाच्या कर्करोगाचा सर्वात मोठा आणि टाळता येण्याजोगा कारण आहे. प्रभावी तंबाखू नियंत्रण धोरणांद्वारे 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणे टाळता येऊ शकतात.
केम्ब्रिज विद्यापीठाचे डॉ. सिद्धार्थ कार यांनी या अभ्यासाला “हिंदुस्थानात तोंडाचा कर्करोग जास्त प्रमाणात आढळण्यामागील कारणे उलगडणारा आणि Uniquely Indian जनुकीय धोका घटक समोर आणणारा ऐतिहासिक शोध” असे म्हटले. तसेच तंबाखूचे सेवन आणि जनुकीय धोका यांच्या परस्पर संबंधामुळे लक्ष्यित प्रतिबंध आणि लवकर निदानासाठी नवे मार्ग खुले होत असल्याचे सांगितले.