छगन भुजबळ यांना पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी, अज्ञाताने पाठवलं सुपारी घेतल्याचं पत्र

महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्थेता बोजवारा उडालेला असतानाच आता शिंदे-भाजपासोबत सत्तेत बसलेल्या अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. नाशिक येथील कार्यालयात अज्ञात व्यक्तीने पत्र पाठवून भुजबळ यांना ठार मारण्याची सुपारी घेतल्याचे म्हटले आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली असून भुजबळ यांची सुरक्षा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

छगन भुजबळ यांच्या नाशिक येथील कार्यालयात एक पत्र आले आहे. या पत्रामध्ये भुजबळ यांना जीवे मारण्यासाठी सुपारी घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पाच जणांना 50 लाख रुपयांची सुपारी घेतल्याचे या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

Maharashtra | NCP leader Chhagan Bhujbal has received a threat letter. A letter from an unidentified person was received at his Nashik office. His supporters have demanded additional security for him: Office of Chhagan Bhujbal

— ANI (@ANI) February 9, 2024