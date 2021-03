आंध्र प्रदेशमध्ये ट्रक आणि टेम्पोचा भीषण अपघात, 8 जणांचा मृत्यू

आंध्र प्रदेशमध्ये ट्रक आणि टेम्पोचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघात 8 जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर 6 जण जखमी झाले असून त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Andhra Pradesh: Eight dead and six injured after a tempo and lorry collided with each other near Damaramadugu village in Nellore district, earlier today.

