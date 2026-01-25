वरळी बीडीडीतील 556 रहिवासी फेब्रुवारीत जाणार नव्या घरात

सामना ऑनलाईन
|
BDD Chawl Redevelopment Rent

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील आणखी 556 रहिवाशांना फेब्रुवारीत नव्या प्रशस्त घराचा ताबा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे 160 चौरस फुटाच्या घरात राहणाऱ्या बीडीडीवासीयांचे 500 चौरस फुटाच्या अलिशान घरात राहण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.

बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील इमारत क्र. 1 मधील डी व ई विंगमधील 556 रहिवाशांना ऑगस्टमध्ये घराचा ताबा देण्यात आला होता. आता आणखी दोन इमारतींचे काम पूर्ण झाले असून आठवडय़ाभरात अग्निशमन दलाचे मुख्य अधिकाऱ्यांकडून इमारतींची पाहणी केली जाणार आहे. अग्निशमन दलाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळताच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. फेब्रुवारीत 556 रहिवाशांना घरांचा ताबा देण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे, अशी माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

n बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाद्वारे 121 जुन्या चाळींतील 9 हजार 689 रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार असून येथे 40 मजल्यांच्या 34 पुनर्वसन इमारती उभारण्यात येणार आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आरोग्य – वेगधारण रोगाला आमंत्रण

उमेद – शेती साम्राज्य उभारणारे `हर्बल किंग’

मोदी सरकारला बक्षीस म्हणून हिंदुस्थानावरील टॅरिफ निम्म्यावर आणण्याचा विचार, अमेरिकेच्या मंत्र्याने खिजवले; रशियाकडून तेल खरेदी घटली

मतमोजणी केंद्रावरील सीसीटीव्ही फुटेज छेडछाड न करता द्या, रोशनी गायकवाड यांची मागणी

कोर्टाचा विलंब न्यायाचा विनाश करतो, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचे प्रतिपादन

शिवसेनाप्रमुखांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त सामाजिक उपक्रम

नागपूर शहरातील शिवसेना पदाधिकारी जाहीर

कर्करुग्णांसाठी रक्तदान, टाटा स्मारक रुग्णालय लोकाधिकार समितीच्या वतीने आयोजन

अंधेरीत बेकायदा बांधकामांवर पालिकेचा बुलडोझर