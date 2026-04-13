‘यू आर द वन फॉर मी…; ब्रेट लीची दिग्गज गायिका आशा भोसले यांना श्रद्धांजली

जगातील सर्वात वेगवान गोलंदाजांपैकी एक असलेला ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज माजी क्रिकेटपटू ब्रेट ली याने हिंदुस्थानच्या दिग्गज गायिका आशा भोसले यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. ‘फेसबुक’वर एक भावूक पोस्ट शेअर करत लीने आशाताईंसोबतच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. 2006 मध्ये ‘यू आर द वन फॉर मी’ या गाण्याच्या निमित्ताने या दोन दिग्गज व्यक्तींनी एकत्र काम केले होते, ज्याचा उल्लेख करत त्याने आपला आदर व्यक्त केला.

ब्रेट लीने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, “आशा भोसले यांच्यासोबत गाणे रेकॉर्ड करण्याची संधी मिळणे, हे माझ्यासाठी भाग्याचे होते. त्यांच्यासारख्या महान गायिकेसोबत काम करणे ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात कृतज्ञतापूर्वक गोष्ट आहे.” लीने पुढे नमूद केले की, आशाताईंचे केवळ गाणेच नाही, तर त्यांचे संपूर्ण व्यक्तिमत्व हे प्रेरणादायी होते. त्यांच्या जाण्याने भारतीय संगीत क्षेत्राची कधीही न भरून निघणारी हानी झाली असल्याची भावना त्याने व्यक्त केली.

आशाताईंच्या स्वभावाचे कौतुक करताना ब्रेट ली म्हणाला की, “एवढे मोठे यश संपादन करूनही त्या अत्यंत नम्र आणि प्रेमळ होत्या. त्यांच्यातील साधेपणा आणि इतरांना सामावून घेण्याची वृत्ती मला नेहमीच लक्षात राहील.” आशाताई भोसले यांचा वारसा पिढ्यानपिढ्या जिवंत राहील, असा विश्वास व्यक्त करत ब्रेट लीने त्यांच्या कुटुंबाप्रती आणि चाहत्यांप्रती संवेदना प्रकट केल्या आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सचिन तेंडुलकरनंतर असं टॅलेंट पहिल्यांदाच पाहतोय, जतीन परांजपे यांनी केलं वैभव सूर्यवंशीचं भरभरून कौतुक

IPL 2026 – रोहित शर्माची दुखापत अन् सूर हरवलेल्या मुंबई इंडियन्सची चिंता वाढली; पंजाबविरुद्धच्या सामन्यात खेळणार नाही?

होर्मुझची नाकेबंदीची घोषणा करणाऱ्या ट्रम्प यांना धक्का; आम्ही युद्धात ओढले जाणार नाही,ब्रिटनची भूमिका

Asha Bhosle Funeral – स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले अनंतात विलीन, साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप

पैशांचा महापूर! T-20 World Cup 2026 साठी विक्रमी बक्षीस रक्कम जाहीर, ICC ची मोठी घोषणा

…तर आखातातील एकही बंदर सुरक्षित राहणार नाही, अमेरिकेने नाकेबंदीची घोषणा केल्यानंतर इराणचा मोठा इशारा

IPL 2026 – RCB च्या हुकूमी एक्क्याला दुखापत; चाहत्यांची धाकधूक वाढली, कर्णधार काय म्हणाला?

IPL 2026 – राजस्थान रॉयल्सच्या मॅनेजरला BCCI ची नोटीस; वैभव सूर्यवंशीच्या शेजारी बसून केलं असं काही की…

supreme-court

एकूण उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाच्या मागणी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस