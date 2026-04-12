Asha Bhosle – मराठी संगीताचा खऱ्या अर्थाने ऱ्हास झाला, अशोक सराफ यांनी व्यक्त केल्या भावना

मराठी चित्रपटसृष्टीचे ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी संगीत क्षेत्रातील एका महान युगाचा अंत झाल्याची भावना व्यक्त करत आपला शोक अनावर केला आहे. लता मंगेशकर यांच्यानंतर संगीत क्षेत्रातील हा दुसरा मोठा धक्का असल्याचे सांगताना, मराठी संगीताचा खरा ऱ्हास झाला असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. आशा भोसले यांच्या आवाजातील वेगळेपण आणि उत्कृष्टतेचा उल्लेख करताना अशोक सराफ म्हणाले की, हा आवाज कधीही विसरता येणारा नाही. केवळ एक महान गायिका म्हणूनच नाही, तर आशा ताई वैयक्तिकरित्या अशोक सराफ यांच्या अभिनयाच्या मोठ्या चाहती होत्या, ही बाब सराफ यांच्यासाठी अत्यंत मोलाची ठरली आहे.
अशोक सराफ यांनी आपल्या आठवणींना उजाळा देताना एका चित्रपटाच्या रेकॉर्डिंगचा किस्सा सांगितला. एका लावणीच्या रेकॉर्डिंग दरम्यान आशा ताईंनी सराफ यांना केवळ एका शब्दासाठी स्टुडिओत बोलावले होते. गाण्यात ‘काय’ हा शब्द उच्चारण्यासाठी सराफ यांची गरज असल्याचा आग्रह आशा ताईंनी धरला होता. दिग्गज गायिकेसमोर काम करताना सराफ सुरुवातीला काहीसे दडपणाखाली होते, परंतु ताईंच्या आग्रहाखातर त्यांनी तो शब्द रेकॉर्ड केला. क्षेत्रातील भिन्नतेमुळे दोघांच्या भेटीगाठी कमी असल्या, तरीही परस्परांच्या कामाबद्दलचा आदर कायम होता. हिंदी आणि मराठी संगीत विश्वात असा विलक्षण आवाज पुन्हा होणे नाही, अशा शब्दांत सराफ यांनी आपल्या लाडक्या गायिकेला श्रद्धांजली अर्पण केली.
संगीत सृष्टीचे कधीही न भरून येणारे नुकसान – श्रीधर फडके
जगप्रसिद्ध पार्श्वगायिका आशा भोसले यांच्या निधनामुळे संगीत क्षेत्रावर शोककळा पसरली असून, ज्येष्ठ संगीतकार श्रीधर फडके यांनी भावना व्यक्त केल्या.
आशाताईंच्या जाण्याने आपल्याला प्रचंड धक्का बसला असून, आपल्या गाण्याने संपूर्ण जगावर अधिराज्य गाजवणारी एक महान गायिका आज आपल्यात नाही, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. फडके कुटुंब आणि आशा भोसले यांचे नाते अत्यंत जुने आणि कौटुंबिक होते. आशाताईंनी केवळ स्वरच नव्हे, तर गाण्याचे सादरीकरण, त्यातील भाव आणि चेहऱ्यावरील मुद्रा यांचा साक्षात अनुभव आपल्या गायकीतून दिला. गाणे आनंदाचे असो, दुःखाचे असो वा प्रेमगीत, त्या प्रत्येक शब्दाला पूर्ण न्याय देत असत, असे श्रीधर फडके यांनी नमूद केले. लतादीदींनंतर आता आशाताईंच्या जाण्याने संगीत सृष्टीचे कधीही न भरून येणारे नुकसान झाले असल्याची हळहळ त्यांनी व्यक्त केली.
आशा भोसले यांच्या अभ्यासू वृत्तीच्या आठवणींना उजाळा देताना श्रीधर फडके म्हणाले की, त्या बाबूजींकडे म्हणजेच सुधीर फडके यांच्याकडे रियाजासाठी येत असत. घरी आल्यावर त्या केवळ संगीतातच रमल्या नाहीत, तर थेट स्वयंपाकघरात जाऊन आईशी गप्पा मारत जेवणाची विचारपूस करत असत. बाबूजींबद्दल त्यांना नितांत आदर होता आणि त्या त्यांना आदराने ‘फडके साहेब’ म्हणत असत. बाबूजींकडून त्या केवळ स्वर शिकल्या नाहीत, तर गातानाचे त्यांचे हावभाव यांचाही त्यांनी सखोल अभ्यास केला होता. “फडके साहेबांसारखे हावभाव केले की मला त्यांचे गाणे नीट म्हणता येते,” असे त्या मोठ्या मनाने कबूल करत असत. श्रीधर फडके यांनी संगीतबद्ध केलेली सात-आठ गाणी आशाताईंनी गायली आहेत. विशेषतः ‘ऋतू हिरवा’ यांसारखी गाणी गाऊन त्यांनी त्या रचनांचे अक्षरशः सोने केले, अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या.