ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी दिल्या होळीच्या शुभेच्छा

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या हिंदूंना होळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. सोशल मीडिया साईट एक्सवर एक निवेदन शेअर करत त्यांनी होळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

अँथनी अल्बनीज म्हणाले, “होळीच्या शुभेच्छा, ऑस्ट्रेलिया! होळी हा रंग, प्रेम आणि आनंदाचा उत्सव आहे. वाईटावर चांगल्यावर विजय हा संदेश सर्व ऑस्ट्रेलियन लोकांसाठी प्रेरणादायी आहे.” यावेळी अल्बनीज यांनी 2023 मध्ये अहमदाबादमध्ये होळी साजरी केल्याची आठवणही सांगितली.ते म्हणाले, “मला गेल्या वर्षी अहमदाबादमध्ये होळी साजरी करण्याची संधी मिळाली होती.

Happy Holi to all those celebrating today and over the weekend! pic.twitter.com/OnuYPtNzCL

— Anthony Albanese (@AlboMP) March 25, 2024