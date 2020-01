… म्हणून बीसीसीआयने धोनीचं नाव करारातून वगळलं

बीसीसीआयने गुरुवारी वरिष्ठ खेळाडूंची करार यादी जाहीर केली आहे. या यादीतून टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याचे नाव वगळण्यात आले आहे. धोनीचे नाव नक्की कोणत्या कारणाने वगळले आहे याबाबत बीसीसीआयच्या सूत्रांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.

करार यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी याबाबत महेंद्रसिंह धोनी याला माहिती देण्यात आली होती. बीसीसीआयच्या करारात सहभागी होण्यासाठी खेळाडूने करार काळामध्ये कमीत कमी तीन टी-20 लढती खेळणे आवश्यक असते, मात्र धोनी बऱ्याच काळापासून क्रिकेटच्या मैदानापासून लांब आहे, त्यामुळे त्याचे नाव बीसीसीआयच्या करारातून वगळण्यात आल्याचे बीसीसीआय सूत्रांनी सांगितले आहे.

Sources: MS Dhoni was informed that he won’t be given BCCI’s central contact, before the decision was announced today. A player needs to play a minimum of three T20 matches in a particular season to be eligible for BCCI central contract. pic.twitter.com/FHYfvA1PEc

