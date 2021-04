पंकजा मुंडे यांना करोनाची लागण, ट्विट करत दिली माहिती

भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांना करोनाची लागण झाल्याची बातमी समोर येत आहे. त्यांनी स्वतः ट्विट करत याबाबत माहिती दिली आहे. आपल्या संपर्कात आलेल्यांना चाचणी करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

पंकजा यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिलं आहे की, “माझी करोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली. मी आधीच काळजी घेत असून क्वारंटाइन आहे. मी अनेक करोना रुग्णांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली असून त्याद्वारे संसर्ग झाला असावा. माझ्यासोबत जे होते त्यांनीदेखील चाचणी करुन घ्या..काळजी घ्या”, असं ट्विट त्यांनी केलं आहे.

I m tested Corona positive…I m already Isolated taking precautions.. I met so many people n families of Corona victims I must have caught there ..those who were with me plz get ur tests done..take care ..

