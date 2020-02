Breaking – ‘या’ मुद्द्यांवर झाली पंतप्रधान मोदींशी चर्चा

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे देखील उपस्थित होते. यावेळी कोणकोणत्या विषयांवर चर्चा झाली याची उत्सुकता साऱ्यांनाच लागली आहे. या भेटीत जीएसटी, पंतप्रधान पीक विमा योजना, केंद्रीय रस्ते विकास निधी, बळीराजा संजीवनी योजना पेंडिंग प्रपोजल, पीएमसी बँक या संदर्भात चर्चा झाली असल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून दिली.

The issues of GST compensation to States, including Maharashtra, PM Fasal Bima Yojna, Central Road Fund, Baliraja Sanjivani Yojana pending proposals and the PMC bank were discussed with the Hon’ble Prime Minister

I had the opportunity to discuss environmental issues including electric mobility, renewable energy, solarising highways, the ban on single use disposable plastics with the Hon’ble PM. I briefed him about about the urban forests we are creating in Maharashtra

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 21, 2020