‘ब्रिक्स’ समुहाचा विस्तार, 6 देशांचा समावेश; मोदींच्या उपस्थितीत दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रपतींची घोषणा

ब्राझिल, रशिया, हिंदुस्थान, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या 5 देशांच्या ‘ब्रिक्स’ (BRICS) समुहाचा विस्तार करण्यात आला असून यात आणखी 6 देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ब्रिक्स सदस्य देशांची संख्या 11 झाली आहे. 1 जानेवारी 2024 पासून ते ‘ब्रिक्स’ सदस्य देशांच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेऊ शकतील.

इराण, अर्जेंटिना, इथियोपिया, इजिप्त, यूएई आणि सौदी अरेबियाला ‘ब्रिक्स’चे सदस्यत्व मिळाले आहे. नवीन देशांच्या समावेशानंतर BRICS चे नाव बदलून BRICS PLUS असे करण्यात आले आहे. जोहान्सबर्गमध्ये सुरू असलेल्या 15व्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती रामफोसा (Cyril Ramaphosa) यांनी ही घोषणा केली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते.

