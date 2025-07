अखेर ब्रिटीश F-35 फायटर जेट केरळमधून मायदेशी झेपावले

केरळमधील तिरुवनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एका महिन्याहून अधिक काळ अडकून पडलेले ब्रिटीश F-35 फायटर जेट अखेर युनायटेड किंगडममध्ये परतले आहे. या अत्याधुनिक विमानाला तांत्रिक बिघाडामुळे मोठा थांबा घ्यावा लागला होता.

पाचव्या पिढीतील हे स्टेल्थ जेट 14 जून रोजी खराब हवामान आणि इंधनाच्या कमतरतेमुळे रॉयल नेव्हीच्या HMS प्रिन्स ऑफ वेल्स या विमानवाहू नौकेवरून वळवण्यात आले होते आणि ते केरळमध्ये उतरले. या लढाऊ विमानात हायड्रोलिक बिघाड झाल्याचे समोर आले. लँडिंग गियर, ब्रेक्स आणि कंट्रोल सरफेस यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांमध्ये बिघाड झाला होता. ब्रिटीश अभियंते मागील अनेक दिवसांपासून हा बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत होते.

F-35B चा हा अनपेक्षित आणि लांबलेला मुक्काम सर्वांसाठी कुतूहलाचा विषय बनला होता.

सुरुवातीला हे जेट मोकळ्या जागेत उभे होते, नंतर ते एका हँगरमध्ये हलवण्यात आले. या घटनेवर आधारित अनेक मीम्स तयार सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

सुरुवातीला, हायड्रोलिक बिघाड इतका मोठा होता की जेटचे भाग काढून ते मालवाहू विमानाने परत पाठवावे लागतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, 6 जुलै रोजी रॉयल एअर फोर्सची टीम स्पेअर पार्ट्स आणि उपकरणांसह एअरबस A400M ॲटलासने येथे पोहोचली आणि त्यानंतर विमान केरळमध्येच दुरुस्त करण्यात आले.

लॉकहीड मार्टिनने विकसित केलेले F-35B हे जगातील सर्वात प्रगत आणि महागड्या फायटर जेटपैकी एक आहे, ज्याची किंमत 115 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त आहे. हे विमान कमी अंतरावरून उड्डाण आणि व्हर्टिकल लँडिंगसाठी (vertical landings) डिझाइन केलेले आहे, ज्यामुळे ते नाटो (NATO) च्या हवाई ताकदीचा एक उत्तम नमूना मानले जाते.

F-35 Jet Leaves Kerala: British Fighter Returns Home After Month-Long Glitch

After a month stuck in Kerala due to hydraulic failure, the British F-35 stealth fighter jet has finally departed for the UK. Discover details of its unexpected stay and complex repairs.