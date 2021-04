आम्ही देशासाठी मरतो, पण पत्नीला रुग्णालयात बेडही मिळेना! BSF जवानाने रडतरडत व्यक्त केली खंत

कोरोनामुळे देशात बिकट परिस्थिती उद्भवली असून अनेक राज्यांमध्ये रुग्णालयात बेड मिळनेही अवघड झाले आहे. कोरोना संक्रमित रुग्णाचे कुटुंबीय एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात चकरा मारत आहेत. मात्र बेडची कमतरता असल्याने अनेक रुग्णांचा रुग्णवाहिकेमध्येच उपचार सुरू आहेत. याला सामान्य नागरिकांपासून देशासाठी सीमेवर लढणारे जवानही अपवाद नाही. याच दरम्यान बीएसएफ जवानाचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून या जवानाच्या पत्नीला उपचारासाठी बेड मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. ‘आज तक’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

मध्य प्रदेशमधील रिवा जिल्ह्यातील बीएसएफ जवानाच्या पत्नीला कोरोनाची लागण झाली आहे. कोरोना संक्रमित पत्नीला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी हा जवान रुग्णालयांच्या फेऱ्या मारत आहे. मात्र एकाही रुग्णालयात या जवानाच्या पत्नीला दाखल करून घेतले जात नाही. यामुळे हा जवान मेटाकुटीला आला असून व्हिडीओद्वारे मदतीचे आवाहन करत आहे.

व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओतील बीएसएफ जवानाचे नाव विनोद तिवारी असून तो त्रिपुरा येथे कर्तव्य बजावतो. विनोदच्या पत्नीला कोरोनाची लागण झाली असून तिला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी तो रिवा येथे आपल्या घरी आला होता. मात्र एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात चकरा मारल्यानंतरही पत्नीला बेड मिळू शकला नाही. यामुळे विनोदने सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत मदतीची याचना केली. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर जवानाच्या पत्नीला संजय गांधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

पत्नीला कोरोनाची लागण झाल्यानंतर विनोद चार दिवसांची सुट्टी घेऊन घरी आला होता. 8 तास इकडून तिकडे भटकल्यानंतरही रुग्णालयात बेड मिळाला नाही. अखेर जवानाने व्हिडीओ शेअर करत ‘आम्ही देशासाठी मरतो, पण पत्नीला चार दिवसांपासून बेड मिळाला नाही’, अशी खंत त्याने बोलून दाखवली आणि यानंतर त्याच्या पत्नीला रुग्णालयात बेड मिळाला.

“Bataiye Hm Desh ke Liye Marte hai, 4 din ke chutti me aaye, aur meri Patni ko ilaj nahi mil raha” said a soldier from MP’s Sidhi. He is running pillar to post with his gravely ill wife in Rewa.

This is how treat our soldiers?@ShivAroor @drkafeelkhan @zoo_bear @abhisar_sharma pic.twitter.com/1CDFnjIK0T

