काळ आला होता पण…; कार दहा फुट नदीत कोसळली, सुदैवाने जिवित हानी टळली

लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील हडोळती – सावरगाव ( थोर ) रस्त्यावर सोमवारी सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास हडोळती पासून १ कि. मी. अंतरावर सावरगाव रोडवर १० फुट नदीत कार कोसळली. या अपघातात चालक थोडत्यात बचावला आणि कार सोडून फरार झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शिनी सांगितले.

सोमवारी सांयकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास हडोळतीकडून भरधाव येणारी स्वीफट डिझायर नदीच्या बाजूचे कठडे तोडून दहा फुट नदीत कोसळली. भरधाव कार चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे कार नदीत कोसळली. या रस्त्यावर नेहमी वर्दळ असते. मात्र, यावेळी समोरून वाहन वगैरे किंवा पादचारी नसल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. अपघातात चालक थोडक्यात बचावला असून घटनेनंतर तो गाडी सोडून फरार झाला. अपघातात गाडीचे बऱ्याच प्रमाणात नुकसान झाल्याचे दिसत होते. गाडीची स्थिती पाहिली असता चालक बचावलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती, हे या घटनेवरून दिसून येते, अशी चर्चा होती.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IPL 2026 – टी20 वर्ल्ड कपमध्ये खोऱ्याने धावा काढणारा संजू सॅमसन अजूनही शांत का? प्रशिक्षकाने सांगितले कारण

पुणे महापालिकेचा ओव्हरहेड केबल कारवाईचा फुसका बार! सोसायट्यांवरील कारवाईला स्थगिती

Ratnagiri News- डिंगणीतील सीएनजी पंपाजवळ नियमांचा भंग; प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात

चंद्रपुरात ‘द बर्निंग कार’चा थरार: धावत्या लक्झरी कारचा काही मिनिटांतच कोळसा

बंद करा, बंद करा, लक्ष्मी ऑर्गानिक बंद करा! कोकणवासियांचा विराट मोर्चा

crime news new

Nanded News – नांदेडात टोळीयुद्धाचा भडका; 48 तासांत पाच खुनांनी शहर हादरले, पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

गायक महेश काळे यांचा स्वरसंध्या कार्यक्रम रद्द झाल्याने गोंधळ, प्रेक्षकांना बसला आर्थिक भुर्दंडच; आयोजकांवर कारवाईची मागणी

बस्तरमध्ये टॉप कमांडरसह 40 नक्षलवाद्यांची शरणागती, नक्षल चळवळीला मोठा धक्का

IPL मुळे माझे आंतरराष्ट्रीय करिअर संपले; माजी खेळाडूचा खळबळजनक खुलासा