छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना असंख्य लोकांसमोर चाबकाने फटकावण्यात आले. त्यांच्या हातावर चाबकाचे 5 फटके मारण्यात आले असून ही तिथल्या गौरी-गौरा पूजेदरम्यानची प्रथा आहे. चाबकाने फटकावले जाण्याला तिथे सोटा म्हणतात

#WATCH | Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel getting whipped (sota) as part of a ritual on the occasion of ‘Gauri-Gaura Puja’ in Durg pic.twitter.com/avzApa8Ydq

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 25, 2022