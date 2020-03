मुंबईत लोकल आणि बससेवा सुरूच राहणार – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबईत अत्यावश्यक असलेल्या बस आणि लोकलसेवा सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भावाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही माहिती दिली. तसेच राज्यातील सरकारी कार्यालयेही सुरूच राहणार आहेत. ते बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही. कार्यालयातील उपस्थिती कमी करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता इतरांनी दुकाने बंद ठेवावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

Maharashtra CM Uddhav Thackeray: Trains and buses are essential services so we are not stopping them as of now but if people don’t listen to our advice and don’t avoid unnecessary travel, then we will think about that too. Next 15-20 days are very crucial for us. #Coronavirus https://t.co/hXumGcPxq8

