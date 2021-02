लोणार सरोवर विकास आराखडा तयार करावा, मुख्यमंत्र्यांकडून वनकुटी व्ह्यू पॉईंटवरून सरोवराची पाहणी

लोणार सरोवर हे जैवविविधतेचे भांडार आहे. या सरोवराचा विकास करताना एक निश्चित नियोजन तयार करावे. त्यानुसार आराखडा तयार करावा आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली तरच हे सरोवर पर्यटनासाठी नावारूपास येईल, असे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले.

लोणार सरोवराची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे लोणार येथे आगमन झाले.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray has reached Lonar to view the Lonar Crater & will later hold a review meeting to discuss conservation works & development of the premises. pic.twitter.com/Zr1DAo6N6j

