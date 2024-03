सुप्रीम कोर्टामुळे ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ म्हणणाऱ्यांची पोलखोल, खरगेंचा मोदींवर निशाणा

इलेक्ट्रोल बॉण्डचा डेटा निवडणुक आयोगाकडून सार्वजनिक केल्यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. यातच आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही भाजपसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. इलेक्ट्रोल बॉण्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून भाजपचा पर्दाफाश झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांचे ना खाऊंगा..ना खाने दूंगा…चा दाव्याचे पितळ उघडे पडले आहे.

बंगळुरु येथे 15 मार्च रोजी पत्रकार परिषदेत बोलताना मल्लिकार्जुन यांनी नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर निशाणा साधला आहे. यावेळी खरगे यांनी पंतप्रधानांच्या विधानाचा संदर्भ दिला ज्यात त्यांनी दावा केला होता की,ना खाऊंगा..ना खाने दूंगा.. मात्र ज्याप्रकारे भाजपने इलेक्ट्रोल बॉण्डद्वारे पैसे कमावले आहेत, त्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचे पर्दाफाश केला आहे. निवडणुक आयोगाच्या अहवालानुसार, भाजपला 50टक्के तर काँग्रेसला 11 टक्के पैसे मिळाले आहेत. जास्त जे दाते आहेत ते संशयास्पद असल्याचे आढळले आणि ज्यांच्यामागे ईडी आणि सीबीआय आहे. केंद्र सरकार खासकरुन नरेंद्र मोदी आणि भाजप ने या लोकांना अधिक पैसे देण्यासाठी दबाव टाकला. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात एवढे अंतर आहे.

#WATCH | Congress President Mallikarjun Kharge in Bengaluru, says, “The PM had said- “Na khaunga, na khane doonga”. Today it has been exposed by Supreme Court how BJP made money out of electoral bonds.” pic.twitter.com/wUADZHb6p7

