Corona Virus शाहीन बागमधील आंदोलकांना हटविले, आंदोलनस्थळ निर्मनुष्य केले

दिल्लीतील शाहीन बागमध्ये गेल्या 100 दिवसांपासून CAA म्हणजेच नागरिकत्व संशोधन कायदा आणि NRC म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी विरोधात आंदोलन सुरू होतं. मंगळवारी सकाळी आंदोलनस्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी आंदोलकांना तिथून हटवले आणि परिसर निर्मनुष्य केला. पोलिसांनी आंदोलकांनी उभारलेले तंबू उखडून फेकले आणि आंदोलकांना हटवायला सुरुवात केली. आंदोलकांनी त्याला विरोध करताच त्यांना ताब्यात घ्यायला पोलिसांनी सुरुवात केली.

कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी दिल्लीमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. जमावबंदीही लागू करण्यात आल्याने अशा परिस्थितीमध्ये लोकांनी एकत्र जमणं हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. कोरोनाच्या वाढत्या फैलावामुळे आंदोलकांनी एकत्र जमून आंदोलन करणे ही प्रशासनासाठी चिंतेची बाब बनली होती.

ही बाब लक्षात घेता पोलिसांनी आंदोलकांना स्थळ सोडण्याची विनंती केली होती. ही विनंती न ऐकल्याने पोलिसांना बळाचा वापर करून आंदोलनस्थळ निर्मनुष्य करावे लागले. लोकांच्या जीवाचा प्रश्न असल्याने आम्ही कोणतीही जोखीम उचलायला तयार नसल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. आंदोलकांना तिथून हटवल्यानंतर हा रस्ता रहदारीसाठी मोकळा करण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. हा रस्ता मोकळा झाल्यास त्याचा फायदा अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या गाड्या आणि अँम्ब्युलन्सना होणार आहे.

DCP South East:People at the protest site in Shaheen Bagh were requested today to clear the site as lockdown has been imposed. But after they refused, action was taken against violators as the assembly was unlawful. Protest site has been cleared.Some protestors have been detained https://t.co/lVgXzL9WD6 pic.twitter.com/0uBdwGHKMw

— ANI (@ANI) March 24, 2020