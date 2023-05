Viral Video: एवढेच बघायचे बाकी होते, धावत्या स्कूटरवर कपलने केली आंघोळ

दरदिवशी सोशल मीडियावर वेगवेगळे व्हिडीओज व्हायरल होत असतात. काही लोटपोट हसवणारे असतात तर काही फार विचित्र व्हिडीओ पाहायला मिळतात. अशातच एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत असून तो सर्वांचे लक्षवेधून घेत आहे. एक कपल चक्क धावत्या स्कूटरवर आंघोळ करताना दिसत आहेत. हा विचित्र प्रकार ठाण्याजवळ घडला असून याप्रकरणी दोघांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये एक प्रेमीयुगूल धावत्या स्कूटीवर आंघोळ करताना दिसत आहेत. तरुण स्कूटी चालवत आह, तर तरुणी त्याच्यापाठी बादली घेऊन बसली आहे. त्यातून ती मगाने पाणी घेत कधी तरुणाच्या अंगावर पाणी ओततेय तर कधी स्वत:च्या अंगावर ते पाणी ओततेय. हा विचित्र प्रकार पाहून लोकं आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. पहिल्यांदा पाहिल्यावर असे वाटेल की उकाड्यापासून वाचण्यासाठी अशी अजब शक्कल लढवली असेल. मात्र रिल्सच्या जमान्यात काहीही शक्य आहे.

This is ulhasnagar, Is such nonsense allowed in name of entertainment? This happened on busy Ulhasnagar Sec-17 main signal.Request to take strict action lncluding deletion of social media contents to avoid others doing more nonsense in public. pic.twitter.com/BcleC95cxa

