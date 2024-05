देशाला हुकुमशाहीपासून वाचवण्यासाठी तुरुंगात जातोय; सरेंडर करण्यापूर्वी केजरीवालांनी जारी केला भावूक व्हिडीओ

कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अंतरिम जामिनाचा कालावधी वाढवण्यासाठी आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने केजरीवाल यांना 2 जू रोजी सरेंडर करावे लागणार आहे. तत्पूर्वी केजरीवाल यांनी एक भावूक व्हिडीओ शेअर केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मला लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 21 दिवसांचा अवधी दिला होता. हा अवधी उद्या 1 जून रोजी संपत आहे. त्यामुळे परवा (2 जून) रोजी मी पुन्हा सरेंडर करायचे असून मी पुन्हा तुरुंगात जाईल. ही लोकं मला किती काळ तुरुंगात ठेवतील हे माहिती नाही. पण मी देशाला हुकुमशाहीपासून वाचवण्यासाठी तुरुंगात जात आहे. याचा मला अभिमान आहे, असे अरविंद केजरीवाल म्हणाले.

त्यांना मला अनेकदा झुकवण्याचा, वाकवण्याचा प्रयत्न केला. पण मी झुकलो नाही. तुरुंगात असताना त्यांनी माझा नानाविध प्रकारे छळ केला. माझी औषधे बंद केली. मला 30 वर्षांपासून मधुमेह आहे. मी दिवसातून 4 वेळा इन्सुलिनचे इंजेक्शन घेतो. त्यांना अनेक दिवस मला इंजेक्शन दिले नाही. पण मी झुकलो नाही, झुकणार नाही. मी कुठेही असूद्या आत किंवा बाहेर, तुमचे (दिल्लीकर) मोफक वीज, मोहल्ला क्लिनिक, रुग्णालये, मोफत औषधे, उपचार, 24 तास वीज आणि इतर गोष्टी चालूच राहतील. परत आल्यावर प्रत्येक आई आणि बहिणीला दरमहा 1000 रुपये देण्यास सुरुवात करेन, असेही केजरीवाल म्हणाले.

