दिल्लीत हवेची गुणवत्ता आणखी खालावली; AQI 400 पार, दम्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ

दिल्ली-एनसीआरमध्ये वायू प्रदूषण सातत्याने वाढत आहे. शनिवारी दिल्लीतील आनंद विहारमध्ये AQI पातळी ४१२ नोंदवली गेली, ज्यामुळे प्रदूषण पातळी गंभीर श्रेणीत आली आहे. अनेक भागात हवेची गुणवत्ता खराब आहे. यामुळे श्वास घेण्यास त्रास, दमा आणि अॅलर्जिक ब्राँकायटिससारख्या आजारांच्या रुग्णांमध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. डॉक्टरांनी घराबाहेर पडताना मास्क घालण्याचा सल्ला दिला आहे.
दरम्यान, वाढती प्रदूषण पातळी पाहता राज्यात GRAP 2 लागू करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये अनेक निर्बंध लादले आहेत. CAQM नुसार, दिल्लीतील सरासरी प्रदूषण पातळी २९६ नोंदवली गेली. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत दिल्ली-एनसीआरमध्ये GRAP 2 निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला. GRAP-2 अंतर्गत, दिल्ली-एनसीआरमध्ये धूळ नियंत्रित करण्यासाठी स्वच्छता मोहिमा राबवली जाणार. तसेच आणि गर्दीच्या ठिकाणी किंवा धुळीचे प्रमाण जास्त असलेल्या भागात धूळ नियंत्रित करण्यासाठी स्मॉग गन बसवल्या जाणार. डिझेलवर चालणारे घरगुती जनरेटर वापरण्यास मनाई असेल आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्यासच कारखान्यांना त्यांचा वापर करण्याची परवानगी असेल.