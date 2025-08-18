Hair Care – केसगळतीकडे दुर्लक्ष करु नका, वाचा यामागील महत्त्वाची कारणे

आजकाल केस गळण्याची समस्या खूप सामान्य झाली आहे. अधिक प्रमाणात केसगळती होऊ लागल्यानंतर, आपल्यामध्ये आत्मविश्वास कमी होऊ लागतो. केस गळण्याची अनेक कारणे असू शकतात, परंतु थायरॉईड आणि ताण ही दोन सर्वात मोठी कारणे मानली जातात. थायरॉईडच्या समस्येत, हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते. यामुळे केस कमकुवत होतात आणि तुटू लागतात. त्याच वेळी ताणामुळे देखील केसगळती मोठ्या प्रमाणात होते.
थायरॉईड ग्रंथी आपल्या शरीराच्या अनेक कार्यांवर नियंत्रण ठेवते. त्याचा थेट परिणाम केसांच्या मुळांवर होतो. केस कमकुवत होतात आणि हळूहळू गळू लागतात. आपण सतत ताणतणावात असतो तेव्हा शरीरात कॉर्टिसोल नावाचा हार्मोन वाढू लागतो. त्याचा केसांच्या नैसर्गिक वाढीच्या चक्रावर परिणाम होतो आणि केस अकाली गळू लागतात. ताणतणावामुळे टाळूचे रक्ताभिसरण देखील कमी होते, ज्यामुळे मुळे कमकुवत होतात.
थायरॉईड आणि ताणतणावामुळे केस गळणे टाळण्यासाठी आहाराकडे लक्ष देणे सर्वात महत्वाचे आहे. थायरॉईडच्या रुग्णांनी आयोडीन, झिंक आणि सेलेनियमयुक्त पदार्थ खावेत. त्याच वेळी, ताण टाळण्यासाठी, आहारात हिरव्या भाज्या, सुकामेवा आणि बियांचा समावेश करा. याशिवाय, डाळी, अंडी आणि चीज सारखे प्रथिने खायला हवे. यामुळे केसांची मुळे मजबूत होण्यास मदत होते.
आठवड्यातून किमान दोनदा नारळ, बदाम किंवा आवळा तेलाने केसांची मालिश करा. याशिवाय, सौम्य शाम्पू वापरा आणि जास्त रसायने असलेली उत्पादने टाळा. जर तुम्हाला तुमचे केस गळू नयेत, तर तुमचे केस जास्त बांधू नका, यामुळे केस गळू शकतात.
केस निरोगी ठेवण्यासाठी, ताणतणाव नियंत्रित करणे महत्वाचे आहे. दररोज १० ते १५ मिनिटे योगा आणि ध्यान करा. याशिवाय, पुरेशी झोप घ्या, कारण पुरेशी झोप न मिळाल्यानेही ताण वाढतो. तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की संगीत ऐकणे, पुस्तके वाचणे किंवा चालणे यासारख्या आवडत्या क्रिया ताण कमी करण्यास मदत करतात. तुमचे खूप केस गळत असतील आणि ही समस्या बराच काळ टिकून राहिली तर नक्कीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तुमची थायरॉईड पातळी तपासा आणि गरज पडल्यास योग्य औषधे घ्या.