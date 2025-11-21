दुबईमध्ये एअर शो दरम्यान मोठी दुर्घटना, तेजस लढाऊ विमान कोसळले

दुबईमध्ये एअर शो दरम्यान मोठी दुर्घटना घडली आहे. या शो दरम्यान शुक्रवारी तेजस लढाऊ विमान नियंत्रण गमावून कोसळले. हिंदुस्थानचे तेजस विमान स्थानीक वेळेनुसार दुपारी 2 वाजून 10 मिनीटांनी उड्डाणादरम्यान अपघातग्रस्त झाले आहे. मात्र पायलट त्या विमानातून बाहेर पडला की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. याने एकच गोंधळ उडाला आहे. एएनआयने हे वृत्त दिले आहे.
Indian Air Force LCA Tejas has crashed during the Dubai air show. Fate of the pilot is being ascertained: Defence sources pic.twitter.com/Ui1tkzjg6H
