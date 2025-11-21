दुबईमध्ये एअर शो दरम्यान मोठी दुर्घटना, तेजस लढाऊ विमान कोसळले

सामना ऑनलाईन
|

दुबईमध्ये एअर शो दरम्यान मोठी दुर्घटना घडली आहे. या शो दरम्यान शुक्रवारी तेजस लढाऊ विमान नियंत्रण गमावून कोसळले. हिंदुस्थानचे तेजस विमान स्थानीक वेळेनुसार दुपारी 2 वाजून 10 मिनीटांनी उड्डाणादरम्यान अपघातग्रस्त झाले आहे. मात्र पायलट त्या विमानातून बाहेर पडला की नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. याने एकच गोंधळ उडाला आहे. एएनआयने हे वृत्त दिले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बिहार सरकारच्या नाड्या भाजपच्या हाती! सम्राट चौधरी गृहमंत्री; नितीश मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर

पाकिस्तानसाठी हेरगिरी, उत्तर प्रदेशच्या दोघांना कर्नाटकमध्ये अटक

SIR विरोधात केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, निवडणूक आयोगाला नोटीस

SIR कामाच्या ताणामुळे गुजरातमध्ये एका BLO ने जीवन संपवले; शैक्षणिक संघटनांमध्ये तीव्र संताप

दारूसाठी पतीने मित्रांसोबत केला पत्नीचा सौदा, अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करण्याची दिली धमकी

जागतिक शेअर बाजारात भूकंप! अमेरिकेपासून जपानपर्यंत मोठी घसरण, सोन्या-चांदीच्या दरांनाही फटका

Photo – देशात सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री पद भूषवणाऱ्या व्यक्ती, 10व्यादा शपथ घेणारे नितीश कुमार पहिल्या 5 मध्येही नाहीत

gujarat forest officer kills family over affair and dispute

पत्नी आणि दोन मुलांची हत्या करणाऱ्या वन अधिकाऱ्याचे सहकाऱ्यासोबत प्रेमसंबंध, संबंधित महिलेची चौकशी

पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी परदेशात गेलात तर…; नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या मारिया मचाडो यांना धमकी