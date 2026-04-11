Earthquake -नांदेड, हिंगोलीला भूकंपाचे धक्के; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

मराठवाड्यातील नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील काही भागांना शनिवारी (11 एप्रिल) भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. हिंगोली जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये जमीन हादरल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता 4.7 इतकी नोंदवण्यात आली. लातूर भूकंप मापन केंद्रातीन यंत्रावर याची नोंद झाली असून सुदैवाने यात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा वित्तहानी झालेली नाही. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि घाबरून न जाता सुरक्षिततेच्या उपाययोजना पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत.