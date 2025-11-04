निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या हातचं बाहुलं झाल्याची खात्री पटली, आयोगाच्या पत्रकार परिषदेवर राज ठाकरेंचा संताप

सामना ऑनलाईन
|

“निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या हातचं बाहुलं झाल्याची खात्री पटली”, असा संताप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेवर व्यक्त केला आहे. दुबार मतदारांच्या प्रश्नावर आयोग निरुत्तर आहे, अशी टीका राज ठाकरे यांनी केली आहे. क्स वर एक पोस्ट करत त्यांनी हा संताप व्यक्त केला आहे.

X वर राज्य निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेची एक क्लिप शेअर करत राज ठाकरे म्हणाले आहेत की, “आजच्या निवडणुका आयोगाच्या पत्रकार परिषदेची क्लिप मला कोणीतरी पाठवली. ती पाहून तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १००% खात्री पटली की, निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, हे फक्त संविधानात आहे. हे सत्ताधाऱ्यांच्या हातचं बाहुलं आहे.”

राज ठाकरे म्हणाले, “दुबार मतदार नोंदणीपासून ते मतदार यादीतील अनेक घोळ या सगळ्यावर एकही प्रश्न विचारल्यावर जर निवडणूक आयोगाला एकही उत्तर देता येत नसेल किंवा द्यायची इच्छा नसेल तर तुमचा उपयोग काय? जबाबदारी तर तुम्ही केंव्हाच झटकली आहेत, आत्ता उत्तरदायित्व पण नाकारणार, मग तुमच्या पदांच करायचं काय?”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पुणे बाजार समिती संचालक मंडळाचा मनमानी कारभार, बैठकीत चर्चेविना ठरावाला मंजुरी; बेकायदेशीररित्या ३६ कोटी केले वर्ग

Mumbai News – मुंबईत हायफाय सोसाटीतील फ्लॅटमध्ये आढळला मोलकरणीचा मृतदेह, पोलीस तपास सुरू

‘या’ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींसाठी होणार निवडणुका, वाचा संपूर्ण जिल्हानिहाय यादी

ऑनलाईन मनी गेम्सवरील बंदी हटवा; याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे उत्तर मागवले

बिबट्यांच्या नसबंदीचा कार्यक्रम आणि स्थलांतरासंदर्भात विचार सुरू, गरज पडल्यास नरभक्षकाला ठार मारणार? – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने ‘मतचोरी’ करतायत, हा संविधानावर हल्ला आहे – राहुल गांधी

Mumbai News – फूड पार्सलच्या वादातून मित्रांनी केलेल्या मारहाणीत एकाचा मृत्यू; एकाच कुटुंबातील चौघांवर गुन्हा दाखल

सत्ताधारी सोडून सर्वपक्षीय विरोध असताना निवडणूक घेण्याची इतकी घाई का? राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले…

Maharashtra Election 2025 – नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा, २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी