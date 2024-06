हॅक होण्याचा धोका, निवडणूक प्रक्रियेच EVM चा वापर बंद करा; एलॉन मस्क यांची मागणी

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक आणि SpaceX चे CEO एलॉन मस्क यांनी EVM संदर्भात मोठे वक्तव्य केले आहे. मस्क यांनी शनिवारी निवडणूक प्रक्रियेतून ईव्हीएम काढून टाकण्याची मागणी केली. याबाबत त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X पोस्ट टाकली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन रद्द करण्यात याव्यात. या मशिनींना मनुष्य किंवा AI द्वारे हॅक होण्याचा धोका आहे, जरी हा धोका कमी असला, तरीही खूप जास्त परिणाम होऊ शकतो, असे मस्क यांनी या पोस्टमध्ये म्हंटले आहे.

We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or AI, while small, is still too high. https://t.co/PHzJsoXpLh

— Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2024