PF खात्यातून लग्न आणि घर खरेदीसाठी एक वर्षानंतरच काढता येणार पैसे, ‘या’ नियमात झाला बदल

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (PF) खातेधारकांसाठी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आता लग्न, घर खरेदी किंवा इतर विशेष कारणांसाठी पीएफ खात्यातून पैसे काढण्यासाठी खातेधारकाला किमान एक वर्षाची सेवा पूर्ण करावी लागेल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने (EPFO) नुकताच हा नियम बदलला असून, यामुळे खातेधारकांना पैसे काढण्यासाठी आता अधिक कालावधी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
काय आहे नवीन नियम?
नव्या नियमांनुसार, पीएफ खात्यातून लग्न, घर खरेदी, शिक्षण किंवा वैद्यकीय उपचारांसारख्या विशेष गरजांसाठी पैसे काढण्यासाठी खातेधारकाला किमान एक वर्षाची नोकरी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी हा कालावधी सात वर्षांचा होता, परंतु आता तो कमी करून एक वर्ष करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, परंतु तरीही काहींना हा बदल पुरेसा दिलासादायक वाटत नाही आहे.
कोणत्या कारणांसाठी पैसे काढता येणार?
- लग्न: स्वतःच्या, भावंडांच्या किंवा मुलांच्या लग्नासाठी पीएफमधून पैसे काढता येतात.
- घर खरेदी/बांधकाम: घर खरेदी, बांधकाम किंवा कर्ज परतफेडीसाठीही रक्कम काढण्याची परवानगी आहे.
- शिक्षण: स्वतःच्या किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी.
- वैद्यकीय उपचार: गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी.
नियम बदलाचे कारण काय?
EPFO ने हा बदल कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि आर्थिक स्थैर्य यांचा समतोल राखण्यासाठी केला आहे. एक वर्षाचा कालावधी ठेवण्यामागे कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन बचतीसाठी प्रोत्साहन देणे हा उद्देश आहे. तसेच पीएफ खात्यातून वारंवार पैसे काढण्याचे प्रमाण कमी करणे हा देखील हेतू आहे.