हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा; भास्कर जाधव, नाना पटोले यांची मागणी

सामना ऑनलाईन
|

अधिवेशन नागपूरमध्ये म्हणजे विदर्भात होत असल्याने विदर्भ करारानुसार अधिवेशन घेण्यात यावे, ही मागणी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केली. तीच आमची भूमिका आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी एका आठवड्याने वाढवण्यात यावा, ही आमची मागणी आहे, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते भास्कर जाधव म्हणाले. विदर्भासाठी या अधिवेशाचा कालावधी वाढवावा अशी मागणी काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी केली.

विदर्भावर अन्याय होऊ नये, यासाठी नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्याचा करार करण्यात आला होता. मात्र, सरकार अधिवेशन गुंडाळण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी केला. 15 दिवसांचे अधिवेशन जाहीर करून फक्त 4-5 दिवसांसाठी अधिवेशन घेणे, याला काही अर्थ नाही. जनतेचे प्रश्न आम्ही मांड नये, यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवण्यात आला आहे. कोट्यवधींचा खर्च करत फक्त 5 दिवसांचे अधिवेशन घेत असाल, तर नागपूर कराराला काय अर्थ आहे, असा सवालही अंबादास दानवे यांनी केला.

अधिवशेनाचा कालावधी जास्त असावा, अशी आमचीही भावना आहे. मात्र, आचारसंहितेमुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हैदराबादमधील तीन विमानांना बॉम्बस्फोटाची धमकी, विमानतळावर हायअलर्ट

जम्मू-कश्मीरच्या वनक्षेत्रात दहशतवाद्यांचा तळ उध्वस्त; रायफल आणि २२ जिवंत काडतूसे जप्त

समुद्राचे पाणी ‘ऑसिडिक’ होतेय, ताटातून मासे गायब होण्याचा धोका

एआय तिकिटांचा सुळसुळाट; रेल्वेने थोपटले दंड; विशेष पथके तैनात

अबब! IndiGo ने आतापर्यंत इतक्या रुपयांचे रिफंड दिले; जाणून घ्या विमानसेवेची स्थिती

आठव्या दिवशीही इंडिगोची अवस्था जैसे थे, प्रवासी संतप्त

‘राजकीय फायद्यासाठी ते फूट पाडतात’; ‘दीपम वादा’वरून एम. के. स्टॅलिन यांचा भाजपवर हल्लाबोल

इंडिगोचा गोंधळ… नागपूरला पोहोचण्यासाठी आमदारांची दमछाक; चंद्रकांतदादा, सिद्धार्थ शिरोळे पुण्यातून चार्टर्ड फ्लाईटने आले

नागपूर सुयोग पत्रकार निवास फक्त विधिमंडळ पत्रकारांसाठी