महाराष्ट्रात सक्तीने हिंदी भाषा लादणे खपवून घेतले जाणार नाही; आदित्य ठाकरे यांचा इशारा

शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी सक्ती लादणाऱ्या सरकारी आदेशाची रविवारी दुपारी आझाद मैदानात ‘होळी’ करण्यात आली. या आंदोलनातून मराठी माणसाच्या एकजुटीची वज्रमूठ दिसून आली. या आंदोलनात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. महाराष्ट्रात सक्तीने हिंदी भाषा लादणे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा आदित्य ठाकरे यांनी दिला आहे.

The anti- Maharashtra BJP government has made it compulsory for 1st standard students to learn a 3rd language- Hindi.

The language imposition will not be tolerated in Maharashtra, and more so, beyond politics, it is absolute stupidity to impose this load on such young children.… pic.twitter.com/jf90kn3OqR

