20 रु पेट्रोल, महिलांना मेकअप किट आणि बेवड्यांना रोज एक चपटी; उमेदवाराचा जाहीरनामा व्हायरल

निवडणुका जवळ आल्या की उमेदवारांकडून घोषणांचा पाऊस पडतो. या घोषणांच्या आधारे मते मागितली जातात आणि यातल्या काही घोषणा या चर्चेचा विषय बनतो. सिरसाढ गावात सरपंचपदाची निवडणूक होत असून यासाठी जयकरण लठवाल नावाचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. त्यांनी मतदारांना जी आश्वासने दिली आहेत ती पाहून लोकं हडबडली आहेत. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अरुण बोथरा यांनी लठवाल यांच्या आश्वासनांच्या बॅनरचा एक फोटो ट्विटरवर पोस्ट केला असून, “मी या गावात राहायला जाणार आहे” असं म्हणतं लाफिंग इमोजी शेअर केला आहे.

जयकरण लठवाल यांनी जी आश्वासने दिली आहेत ती काय आहेत ती पाहूया.

सिरसाढ हे गाव हरयाणात येत असून या गावात सरपंचपदासाठी होणारी निवडणूक जयकरण लठवाल यांच्या जाहीरनाम्यामुळे लोकप्रिय झाली आहे. अरुण बोथरा यांनी केलेल्या ट्विटला 1हजारपेक्षा जास्त लोकांनी रिट्विट केले असून 7500 पेक्षा अधिक लोकांनी लाईक केले आहे.

Am shifting to this village 🤣 pic.twitter.com/fsfrjxbdLc

— Arun Bothra 🇮🇳 (@arunbothra) October 9, 2022