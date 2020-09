Google विषयीच्या ‘या’ आश्चर्यजनक गोष्टी तुम्हाला माहित आहे का?

गूगल ही जगातील अव्वल कंपन्यांपैकी एक आहे. आज जगात कोणत्याही गोष्टीची माहिती हवी असल्यास आपण गूगलची मदत घेतो. मात्र आज आम्ही तुम्हाला गूगल विषयीच्या काही आश्चर्यजनक माहिती सांगणार आहोत. गुगलमध्ये तुम्ही खाली दिलेले शब्द शोधल्यास तुम्हाला अनेक आश्चर्य सर्च, रिजल्टच्या स्वरूपात दिसतील.

1. गूगलमध्ये टाईप करा “flip a coin” – गूगल आपल्यासाठी कॉईन टॉस करेल.

2. गूगल मध्ये टाईप करा “pacman” – तुम्ही पॅकमन गेम गुगल सर्च वरच खेळू शकता.

3. गूगल मध्ये टाईप करा “roll a dice” – गूगल आपल्यासाठी रोल डायस करेल.

त्याचप्रमाणे खालील शब्द सर्च करून बघा नवीन नवीन गेम आणि इफेक्ट पहायला मिळतील.

4. गूगलमध्ये टाईप करा “do a barrel roll” – गूगलचे पेज उलटे होईल.

5. गूगलमध्ये टाईप करा “festivus” – गूगलच्या पेज वर एक खांब (पोल) दिसेल.

6. गूगलमध्ये टाईप करा “what is the answer to life, the universe, and everything” – उत्तर वेगळे म्ह्नणजे कॅल्क्युलेटर मध्ये येईल.

7. गूगलमध्ये टाईप करा “askew” – तुमचे गूगलचे रिजल्ट पेज तिरके होईल.

8. गूगलमध्ये टाईप करा “Google in 1998” – तुम्हाला गूगल 1998 मध्ये कसे दिसत होते हे दिसेल.

9. गूगलमध्ये टाईप करा “blink HTML” – ठराविक शब्द पकपक (ब्लिंक ) करतील.

10. गूगलमध्ये टाईप करा “(sqrt(cos(x))*cos(500*x)+sqrt(abs(x))-0.4)*(3-x*x)^0.1” – तुम्हाला हृदयाच्या आकाराचा ग्राफ दिसेल.

11. गूगलमध्ये टाईप करा “solitaire” – पत्ते शॉकींनासाठी पत्त्यांची गेम.



12. गूगलमध्ये टाईप करा “Breathing exercise” – श्वासोच्छ्वास संबंधित व्यायामासाठी शॉर्टकट टूल.

कोरा (quora) या प्रश्न उत्तरांच्या एका संकेतस्थळावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देत असताना चेतन जासूद यांनी ही माहिती दिली.