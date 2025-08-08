तो माझ्या जवळ आला, पँटची झिप काढली आणि….; इन्फ्लुएन्सर मॉडेलने व्हिडीओ शेअर करत पोलिसांवर काढला राग

गुरुग्राममधून एक अतिशय लज्जास्पद घटना समोर आली आहे. एका अज्ञात व्यक्तीने एका इन्फ्लुएन्सर मॉडेल समोर अतिशय घाणेरडे कृत्य केले. पीडित तरुणी जयपूरहून दिल्लीला येत होती. ती कॅबची वाट पाहत होती. गुरुग्राममधील राजीव चौकात ती एकटी उभी असताना, तो पुरूष तिच्या जवळ आला आणि तिच्यासमोर त्याच्या पँटची झिप उघडून हस्तमैथुन करू लागला, असा आरोप या तरुणीने केला आहे. पीडितेने आरोपीचे कृत्य व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड केले. यावेळी तिने पोलिसांवर तातडीने मदत न करण्याचा आरोपही केला आहे.
पीडित तरुणीने घडलेला प्रकार रेकॉर्ड करुन सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यामध्ये तिने घडलेला प्रकार सांगितला. “2 ऑगस्ट रोजी मी शूटिंग संपवून जयपूरहून दिल्लीला येत होते. ही घटना सकाळी 11 वाजता घडली. मी कॅब बुक केली होती आणि माझ्या कॅबची वाट पाहत होतो. मी त्या ड्रायव्हरला दोन-तीन वेळा फोन केला, कॅब ड्रायव्हर उत्तर देत नव्हता. पण मॅपमध्ये त्याचे अंतर 4-5 मीटर अंतरावर असल्याचे दाखवत होते. म्हणून मी त्याची वाट पाहिली. मग मी पाहिले की एक माणूस दूर उभा होता आणि तो हळू हळू माझ्याकडे येत होता, असे तिने सांगितले.
मी त्या रस्त्य़ावर एकटीच उभी होते. तो माणूस त्याची बॅग समोर लावून मास्क घालून आला होता. काही वेळ माझ्या शेजारी उभा राहिली आणि मग मी माझ्याभोवती फेऱ्या मारत होता. पण मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. अशा घटना आम्हा मुलींसोबत अनेकदा घडतात, आधी आम्ही माझ्याभोवती फिरतो आणि नंतर विचारतो की तू काय करत आहेस, तू एकटीच उभी आहेस, तुला काही मदत हवी आहे का?
त्या व्यक्तीने मला काहीही विचारले नाही. पण तो माझ्याकडे एकटक पाहत होता. त्याची पँट उघडी होती. तो माझ्यासमोर हस्तमैथुन करू लागला. त्यावेळी मी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मला काहीच समजत नव्हते. त्यावेळी मी कॅब कॅन्सल केली आणि दुसरी कॅब बुक केली. पण खूप ट्रॅफिक होता त्यामुळे त्याला येण्यासाठी बराच वेळ लागला, असे तिने व्हिडीओ मध्ये सांगितले.
‘मी पोलिसांनाही टॅग केले पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही’
ती पुढे म्हणाली, कोणत्याही गोष्टीवर प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी मी विचार केला की, मी किमान एक व्हिडिओ बनवावा, कारण असे अनेक वेळा घडले आहे की जेव्हा एखादी मुलगी संकटात असते तेव्हा तिच्यावर कोणी विश्वास ठेवत नाही. त्यामुळे मी हे आधी रेकॉर्डिंग केले. यानंतर काही वेळाने घरी आले हा व्हिडीओ शेअर केला आणि यात पोलिसांनाही टॅग केले पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. दुसऱ्या दिवशी मी व्हिडिओसह संपूर्ण घटनेबद्दल सविस्तर सांगितले. त्यानंतर मला बोलावण्यात आले आणि एफआयआर नोंदवण्यात आला. पण ही खूप लज्जास्पद घटना आहे, असे म्हणत पीडित तरुणीने खंत व्यक्त केली.