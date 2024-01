ज्ञानवापी प्रकरणात मोठा निर्णय, हिंदू पक्षाला मिळाला तळघरात पूजेचा अधिकार

ज्ञानवापी प्रकरणात बुधवारी वाराणसी न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे ज्ञानवापी संकुलात असलेल्या ‘व्यास का तैखाना’ येथे तळघरात पूजा करण्याचा अधिकार हिंदू पक्षाला मिळाला. वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात मंगळवारी हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला.

UP | Gyanvapi case | Hindu side allowed to offer prayers at ‘Vyas Ka Tekhana’. The District Administration will have to make arrangements within 7 days: Advocate Vishnu Shankar Jain pic.twitter.com/k9EiqGAwVt

— ANI (@ANI) January 31, 2024