सचिवालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून उडी घेत IAS अधिकाऱ्याच्या सचिवाने संपवलं जीवन, का उचललं टोकाचं पाऊल?

हरियाणा राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळातून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. हरियाणा सचिवालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून उडी मारून एका वरिष्ठ सरकारी कर्मचाऱ्याने आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. मृत व्यक्ती हे एका वरिष्ठ आयएएस (IAS) अधिकाऱ्याचे विशेष सचिव म्हणून कार्यरत होते. या घटनेमुळे सचिवालय परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, सुरक्षिततेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेश दास अरोरा (वय ५८) असे मृत कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. ते आयएएस अधिकारी हितेश कुमार मीणा यांचे विशेष सचिव म्हणून कार्यरत होते. बुधवारी दुपारी १२:३० च्या सुमारास, जेव्हा सचिवालयात नेहमीप्रमाणे कामकाजाची धावपळ सुरू होती, तेव्हा अरोरा यांनी अचानक सहाव्या मजल्यावरून खाली उडी घेतली. मोठ्या आवाजासह ते खाली पडल्याचे पाहून सुरक्षा रक्षकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्या दिशेने धाव घेतली. त्यांना तातडीने सेक्टर-१६ येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
गणेश दास अरोरा यांनी इतके टोकाचे पाऊल का उचलले, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलीस तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, अरोरा हे येत्या नोव्हेंबर महिन्यात सेवानिवृत्त होणार होते. निवृत्तीला अवघे काही महिने शिल्लक असताना त्यांनी हे पाऊल का उचलले, याबाबत पोलीस त्यांचे सहकारी आणि कुटुंबीयांची चौकशी करत आहेत. घटनास्थळावरून कोणतीही सुसाईड नोट सापडलेली नाही, त्यामुळे आत्महत्येचे गूढ अधिकच वाढले आहे.