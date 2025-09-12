झोपेच्या कमतरतेमुळे ‘हे’ आजार होतात, निरोगी राहण्यासाठी किती तासांची झोप आवश्यक आहे?

दिवसातून ५-६ तासांपेक्षा कमी झोप घेणाऱ्या लोकांना हृदयविकाराचा झटका आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका जास्त असतो. झोपेचा अभाव शरीराच्या रक्ताभिसरणावर परिणाम करतो आणि ताणतणावाची पातळी वाढवतो, ज्यामुळे हृदयरोग होण्याची शक्यता वाढते. झोप पूर्ण होत नाही तेव्हा शरीरातील चयापचय विस्कळीत होते. याचा थेट परिणाम इन्सुलिनच्या पातळीवर होतो, ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका वाढतो. इतकेच नाही तर कमी झोपेमुळे भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात, ज्यामुळे वजन वेगाने वाढू लागते. झोपेचा अभाव हे लठ्ठपणाचे एक प्रमुख कारण मानले जाते.
नैराश्य आणि मानसिक ताण
अपूर्ण झोपेमुळे थेट मेंदूवर परिणाम होतो. संशोधनानुसार पुरेशी झोप न घेणाऱ्या लोकांना चिंता, नैराश्य आणि मूड स्विंगच्या समस्या होण्याची शक्यता जास्त असते. झोप मनाला आराम देते आणि नवीन ऊर्जा देते, परंतु झोपेचा अभाव मानसिक आजारांचा धोका वाढवते.
रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते
कमी झोप घेतल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. अशा परिस्थितीत लहान आजारही लवकर बरे होतात आणि बरे होण्याचा वेळही वाढतो.
किती झोप आवश्यक आहे?
निरोगी व्यक्तीसाठी दररोज ७ ते ८ तासांची झोप आवश्यक मानली जाते. मुले आणि किशोरवयीन मुलांनी ८-१० तास झोपावे आणि वृद्धांनी किमान ६-७ तास झोपावे.
निरोगी राहायचे असेल तर तुमच्या झोपेकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका. नियमित आणि पुरेशी झोप घेतल्याने तुम्ही केवळ आजारांपासून संरक्षित राहणार नाही तर तुमचा मूड आणि ऊर्जा पातळी देखील नेहमीच चांगली राहील.