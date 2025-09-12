झोपेच्या कमतरतेमुळे ‘हे’ आजार होतात, निरोगी राहण्यासाठी किती तासांची झोप आवश्यक आहे?

सामना ऑनलाईन
|

दिवसातून ५-६ तासांपेक्षा कमी झोप घेणाऱ्या लोकांना हृदयविकाराचा झटका आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका जास्त असतो. झोपेचा अभाव शरीराच्या रक्ताभिसरणावर परिणाम करतो आणि ताणतणावाची पातळी वाढवतो, ज्यामुळे हृदयरोग होण्याची शक्यता वाढते. झोप पूर्ण होत नाही तेव्हा शरीरातील चयापचय विस्कळीत होते. याचा थेट परिणाम इन्सुलिनच्या पातळीवर होतो, ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका वाढतो. इतकेच नाही तर कमी झोपेमुळे भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात, ज्यामुळे वजन वेगाने वाढू लागते. झोपेचा अभाव हे लठ्ठपणाचे एक प्रमुख कारण मानले जाते.

शुगर असणाऱ्यांनी बटाट्याऐवजी ‘ही’ भाजी खाणे सर्वात बेस्ट

नैराश्य आणि मानसिक ताण
अपूर्ण झोपेमुळे थेट मेंदूवर परिणाम होतो. संशोधनानुसार पुरेशी झोप न घेणाऱ्या लोकांना चिंता, नैराश्य आणि मूड स्विंगच्या समस्या होण्याची शक्यता जास्त असते. झोप मनाला आराम देते आणि नवीन ऊर्जा देते, परंतु झोपेचा अभाव मानसिक आजारांचा धोका वाढवते.

रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते
कमी झोप घेतल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. अशा परिस्थितीत लहान आजारही लवकर बरे होतात आणि बरे होण्याचा वेळही वाढतो.

Skin Care – ऋतूनुसार तुमच्यासाठी कोणते फेशियल योग्य आहे? वाचा

किती झोप आवश्यक आहे?
निरोगी व्यक्तीसाठी दररोज ७ ते ८ तासांची झोप आवश्यक मानली जाते. मुले आणि किशोरवयीन मुलांनी ८-१० तास झोपावे आणि वृद्धांनी किमान ६-७ तास झोपावे.

निरोगी राहायचे असेल तर तुमच्या झोपेकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका. नियमित आणि पुरेशी झोप घेतल्याने तुम्ही केवळ आजारांपासून संरक्षित राहणार नाही तर तुमचा मूड आणि ऊर्जा पातळी देखील नेहमीच चांगली राहील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

60 कोटींच्या फसवणुकीच्या आरोपावर शिल्पा शेट्टीच्या पतीने सोडलं मौन

सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केला, लातूरमधील तरुणाच्या मृत्यूला महायुती सरकार जबाबदार! – विजय वडेट्टीवार

80 वर्षीय माजी राष्ट्रपतींना रिकामा करावा लागला सरकारी बंगला, वाचा नेमकं कारण काय?

छत्तीसगडमध्ये गेल्या 24 तासांत सुरक्षा दलाची मोठी कारवाई, 12 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान

गहू, नाचणी, ज्वारी आणि बाजरी… कोणत्या ऋतूत काय खायला हवे?

बॉयलर नेणाऱ्या आयशरला ट्रकची धडक, वेरूळ घाटातील अपघातात सासू-जावयाचा जागीच मृत्यू

व्हिटॅमिन सी चा खजिना दडलाय या फळात, दररोज खायलाच हवं, वाचा

दुसऱ्या पत्नीने हडपले विम्याचे सात लाख! 12 वर्षांनंतर पहिल्या पत्नीकडून गुन्हा दाखल

त्वचेची काळजी घेण्यासाठी उटणे का गरजेचे आहे, वाचा