तयार राहा! मुंबई, ठाणे, पालघरसह अनेक जिल्ह्यांना हवामान विभागाचा ऑरेंज अलर्ट

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अवकाळी पावसाने दाणादाण उडवली आहे. राज्यात अनेक भागांत अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर मुंबईत सोमवारी झालेल्या अवकाळी पावसाने मोठ्या दुर्घटना घडल्या. आता हवामान विभागाने पुन्हा येत्या 24 तासांत अवकाळी पावसाचा इशारा दिला असून ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.

Wet spell with isolated heavy rainfall accompanied with thunderstorms, lightning & gusty winds very likely to continue over south Peninsular India till 20th May, 2024 pic.twitter.com/MotMUldM9B

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 15, 2024