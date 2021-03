INDvsENG गोऱ्यांची फलंदाजी फिरकीपुढे फुस्स; पटेलचा ‘चौकार’, अश्विनचे तीन बळी

अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी मैदानात सुरू झालेल्या अंतिम कसोटी लढतीच्या पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने इंग्लंडचा पहिला डाव 205 धावांमध्ये गुंडाळला. इंग्लंडचा संघ पुन्हा एकदा फिरकीच्या जाळ्यात अडकला. लोकल बॉय अक्षर पटेल याने चार बळी घेतले, तर आर. अश्विन याने तीन बळी घेतले. मोहम्मद सिराजच्या खात्यात दोन, तर वाशिंग्टन सुंदरने एक बळी मिळवला.

England all out for 205.

4 wickets for Axar Patel

3 wickets for R Ashwin

2 wickets for Mohammed Siraj

1 wicket for Washington Sundar

