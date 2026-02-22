India US Trade Deal – व्यापार कराराबाबत होणारी महत्त्वाची बैठक पुढे ढकलली; जाणून घ्या कारण…

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबत वॉशिंग्टनमध्ये सोमवारी होणारी मुख्य वाटाघाटींची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमधील व्यापार कराराच्या सर्व पैलूंना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये होणाऱ्या मुख्य वाटाघाटीकर्त्यांच्या प्रस्तावित बैठकीचे वेळापत्रक बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय संघ २३ फेब्रुवारी रोजी तीन दिवसांची बैठक सुरू करणार होता.

सूत्राने हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारासाठी भारतीय वाटाघाटी पथकाच्या अमेरिकेच्या दौऱ्याबाबत दोन्ही बाजूंच्या मतांबद्दल माहिती दिली. दोन्ही बाजूंना वाटते की भारतीय पथकाच्या प्रस्तावित भेटीला दोन्ही बाजूंकडील नवीन घडामोडी आणि त्यांचे परिणाम समजून घेण्यासाठी वेळ घेतल्यानंतर अंतिम स्वरूप देण्यात यावे. व्यापार करारावरील ही बैठक परस्पर सहमतीने ठरलेल्या तारखेला पुन्हा नियोजित केली जाईल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफ बेकायदा ठरवत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला आहे. या घडामोडींनंतर, बैठक अचानक पुढे ढकलल्याची माहिती आली आहे. त्यामुळे याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुल्कावरील निर्णयानंतर घडामोडी महत्त्वपूर्ण आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, गेल्या शुक्रवारीच, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कलम १२२ चा वापर करून, पुढील १५० दिवसांसाठी भारतासह जगातील सर्व देशांवर १० टक्के कर लादण्याची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर २४ तासांच्या आत त्यांनी तो १५% पर्यंत वाढवला आहे. त्यामुळे आता टॅरिफ बाबतच्या घडामोडींना वेग आला असून हिंदुस्थान- अमेरिकेमधील बैठकही पुढे ढकलण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ICC T20 WC 2026 – सुपर 8 साठी विंडिजचे सैनिक सज्ज; झिम्बाब्वेविरुद्धच्या लढतीपूर्वी प्रशिक्षक डॅरेन सामी यांचा इशारा

स्वतः ला ‘इन्फ्रा मॅन’ म्हणवणाऱ्यांनी राज्यातील त्यांचे एकतरी व्यवस्थित पूर्ण केलेल इन्फ्रास्ट्रक्चर दाखवावे; आदित्य ठाकरे यांचे आव्हान

महाविकास आघाडीचा सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार, भास्कर जाधव यांची माहिती

एकाच मांडवात होणार होते दोन बहिणींचे लग्न पण एकत्र निघाली अंत्ययात्रा; जोधपूरमधील धक्कादायक घटनेने सर्वच हादरले

यूपीतील एपस्टीन फाईल्स… 33 अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण; व्हिडीओ बनवून 47 देशांमध्ये विक्री, इंजिनियर पती-पत्नीला फाशीची शिक्षा

चेन्नईतील समुद्रात महाराष्ट्रातील 3 जण बुडाले, तरुणीचा मृतदेह सापडला; एकाचा शोध सुरू

ICC T20 WC 2026 – हिंदुस्थान-दक्षिण आफ्रिका सामन्यात दोन सख्ख्या भावांची टक्कर, डगआऊटमध्ये रंगणार रणनीतीचे युद्ध!

अमेरिका इराणवर हल्ला करणार की माघार घेणार? युद्धाबाबत ट्रम्प प्रशासनात मतभेद असल्याची चर्चा

तुम्ही देशाची लाज काढली, AI समिटमधील आंदोलनावरून अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसला फटकारले